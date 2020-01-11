Знімав для російських пропагандистів: в Іраку вбили репортера Симоньян. Фото

В Іраку був убитий позаштатний репортер-оператор Сааф Галі, який співпрацював із російськими пропагандистськими виданнями.

Про це в суботу, 11 січня, на своєму Telegram-каналі повідомила головна редакторка RT, топпропагандистка Кремля Маргарита Симоньян. ЗМІ також опублікували фото чоловіка.

"Невідомі озброєні люди вбили нашого стрингера-оператора... Сааф активно знімав для нашого відеоагентства Ruptly", – зазначила Симоньян.

В Іраку вбили Саафа Галі Колаж

Уточнюється, що він став автором близько 30 матеріалів, знімаючи сюжети в регіоні, "зокрема сюжети про антиурядові протести".

Симоньян пообіцяла, що видання допоможе його родині.

Як писав OBOZREVATEL, 9 січня в околицях авіабази Балад, де розташовані війська США, на північ від Багдада в Іраку впала ракета невідомого походження.

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