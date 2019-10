В Іраку спалахнули криваві протести: 7 загиблих, більше 200 поранених. Фото і відео

В Іраку спалахнули масові антиурядові протести, в ході яких загинули 7 осіб і близько 200 жителів отримали поранення.

Про це повідомляє з посиланням на місцеву владу Reuters. Серед жертв 1 поліцейський (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що під час розгону мітингів 2 жовтня загинули п'ять осіб, ще дві особи були вбиті і 200 поранені 1 жовтня.

Міністр оборони Іраку на тлі протестних акцій наказав привести в підвищену готовність всі військові частини. У ряді провінцій була введена комендантська година.

Демонстранти вимагали поліпшення умов життя, вирішення проблем у сфері охорони здоров'я, освіти і на ринку праці, боротьби з корупцією.

У столиці країни Багдаді служби безпеки перекрили три мости, що ведуть до Зеленої зоні, де розташований комплекс урядових будівель і дипмісії.

У провінції Наджаф демонстранти підпалили будівлю місцевої адміністрації.

У зв'язку з тим, що відбувається, іракський прем'єр Адель Абд аль-Махді скликав екстрене засідання ради безпеки країни.

Також стало відомо, що в ході зіткнень співробітники служб безпеки застосували сльозогінний газ і водомети з гарячою водою проти маніфестантів, які закидали їх камінням.

У країні частково припинили роботу Facebook, WhatsApp і інші соцмережі, в яких розповсюджували заклики до мітингів.

Protesters in al-Wasit governorate chanting: "the people want the fall of the regime." #Iraq

Video via @YasserEljuboori pic.twitter.com/88Cey7RMoE