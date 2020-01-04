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4 січня • оновлено в 12:36
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В Іраку почався похорон Сулеймані: перші фото з місця події

3.3т
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У Багдаді (Ірак) в суботу, 4 січня, почався похорон генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані, якого ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня.

Наймовірніше після цього тіло Сулеймані буде перевезено в Тегеран (Іран). Трансляцію веде Телеканал 360 на Youtube (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Саме в Тегерані 5 січня відбудеться ще один похорон загиблого генерала.

В Іраку почався похорон Сулеймані

В Іраку почався похорон Сулеймані

Милитарист

Новини
Вбивство генерала Сулеймані: як це було. Ексклюзивне відео-реконструкція
У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані

У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані

Милитарист

Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня

Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня

Скріншот

У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані

У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані

Скріншот

Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня

Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдадау(Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

  • У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.

  • Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".

  • Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

  • Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро осіб з його близького оточення.

  • Для ліквідації Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.

  • Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.

  • У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.

  • Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Ірак Багдад
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Получается что его тело на родину в Иран не отвезли, хотя судя по остаткам машины на фото вообще непонятно что там осталось от пассажиров и что они хоронят. Наверно все что там от людей осталось хоронят в одной могиле.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В ТОПКУ ЧЕРНОЖЕПОГО!!!
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