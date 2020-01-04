В Іраку почався похорон Сулеймані: перші фото з місця події

У Багдаді (Ірак) в суботу, 4 січня, почався похорон генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані, якого ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня.
Наймовірніше після цього тіло Сулеймані буде перевезено в Тегеран (Іран). Трансляцію веде Телеканал 360 на Youtube (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Саме в Тегерані 5 січня відбудеться ще один похорон загиблого генерала.
В Іраку почався похорон Сулеймані
Милитарист
У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані
Милитарист
Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня
Скріншот
У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані
Скріншот
Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдадау(Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро осіб з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.
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