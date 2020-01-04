В Іраку почався похорон Сулеймані: перші фото з місця події

У Багдаді (Ірак) в суботу, 4 січня, почався похорон генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані, якого ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня.

Наймовірніше після цього тіло Сулеймані буде перевезено в Тегеран (Іран). Трансляцію веде Телеканал 360 на Youtube (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Саме в Тегерані 5 січня відбудеться ще один похорон загиблого генерала.

В Іраку почався похорон Сулеймані Милитарист

У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані Милитарист

Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня Скріншот

У Багдаді (Ірак) 4 січня почався похорон генерала КВІР Касема Сулеймані Скріншот

Сулеймані ліквідували під час повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду в ніч на 3 січня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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