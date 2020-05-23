В Іраку через COVID-19 діти та вагітні з України потрапили в пастку

В Іраку вже понад два місяці більше сотні українців не можуть повернутися в Україну. Серед них є вагітні жінки, маленькі діти та трудові мігранти, які через карантин втратили роботу.

Так серед "в'язнів" виявився Сафар Юсиф з сином Адамом, який не може повернутися в Україну до своєї мами Ельвірі Ізмаїлової, лікаря з Харкова, передає ВВС.

Сафар Юсиф з сином Адамом ВВС

Повідомляється, що чоловік і жінка двічі вони купували квитки, але втрачали гроші через скасування рейсів.

"Я їздила в "Бориспіль". Чекала там сина. Але, на жаль, кожен раз марно", – поділилася мама Адама.

Українка розповіла, що спілкується з сином по відеозв'язку. Малюк сумує за мамою, і буквально цілує екран, коли бачить її. В останній раз з Іраку повинен був вилетіти рейс 24 травня, але його вже скасували.

Сафар Юсиф з сином Адамом ВВС

Українка Світлана Соловей, яка також одружена з іракцем, зараз знаходиться в положенні і хоче народити первістка в Україні. На даний момент вона з чоловіком живе в Багдаді. Дівчина переживає, що не зможе повернутися до України до пологів, адже в Іраку вагітним жінкам такі подорожі дозволяють тільки до 27 тижня.

"Я хочу народити дитину вдома, в Україні, де я все знаю і пологовий будинок, і лікарів. Але рейс переносили так багато разів, що в результаті у мене 33 тиждень вагітності", – зазначила вона.

Українці підкреслили, що готові самостійно оплатити свої квитки, і обсервацію на батьківщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, що застрягли в Іраку звернулися до президента України Володимира Зеленського.

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