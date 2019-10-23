"В інтересах Путіна": названі наслідки нового конфлікту в Сирії

Новий виток військової ескалації в Сирії спровокували США, а його наслідками може скористатися президент Росії Володимир Путін.

Про це розповів в ефірі ObozTV директор дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський. За його словами, ситуація на Близькому Сході "надзвичайно заплутана".

"З одного боку, для Туреччини створення курдського анклаву уздовж свого кордону з Сирією є абсолютно неприйнятною ситуацією. Саме тому Ердоган із такою рішучістю здійснює військову операцію, розуміючи, що це викличе дуже погану реакцію в світі, що і сталося, особливо, з боку США і Євросоюзу. З іншого боку, у нього немає виходу, тому що більше 40 років курди ведуть боротьбу проти турецької держави, це безперервний тероризм", – пояснив Корсунський.

При цьому він зазначив, що ситуація "може закінчитися черговою хвилею біженців, які завдадуть ще одного серйозного удару по ЄС і по інтересах західного світу".

Дипломат наголосив, що проблема була створена з боку США: "Вони завжди використовували курдів проти Ісламської держави... Вони дали зброю сирійським курдам, ті знищили Ісламську державу, тепер США їх кинули і вийшли. Зараз США відчувають свою провину і нібито роблять вигляд, що стримують Туреччину. Зараз вони домовилися про перемир'я, яке зберігається, щоб курди просто вийшли. Питання, куди їм вийти – це їхня земля. Вони розраховували на те, що вони її чесно відвоювали і матимуть можливість створити там автономію".

"Всі ці речі – в інтересах Путіна, який сьогодні виглядає в очах багатьох на Близькому Сході як єдиний послідовний політик, який гарантує всім підтримку і дотримується свого слова. Це жахливо, тому що США втрачають своє обличчя в дуже важливому регіоні світу", – заявив Корсунський.

asiatv.kg

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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