"В інтересах народу": захоплення експрезидента Киргизії пов'язали з Путіним

Спецоперацію із затримання екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва зв'язали з попередженням, яке за два тижні до цього озвучив глава Росії Володимир Путін.

Відповідне відео заяви Путіна після зустрічі з чинним лідером Киргизії Сооронбаєм Жеенбековим поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я вважаю, що Киргизстан пережив уже кілька досить серйозних внутрішньополітичних потрясінь. І на цьому, на мій погляд, потрібно зупинитися саме в інтересах народу Киргизстану", – сказав тоді Путін.

Атамбаєв і Путін

Відзначимо, Атамбаєва підозрюють у низці злочинів, які загрожують йому довічним ув'язненням. Серед найбільш скандальних справ проти нього – звинувачення в корупції.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня спецназ штурмував резиденцію Атамбаєва. Після декількох спроб затримати екс-президента, силовики програли в зіткненні з прихильниками останнього.

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