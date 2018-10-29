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В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб

10.8тЧитати матеріал російською

Індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту знаходилися 189 осіб - 8 членів екіпажу і 181 пасажир, у тому числі троє дітей.

Так, повітряне судно, яке виконувало рейс JT-610 із Джакарти в індонезійське місто Панкалпінанг, злетіло о 6:20 за місцевим часом і вже о 6:33 зникло з радарів, повідомляє Reuters.(Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з даними, наданими порталом Flightradar, що відстежує польоти літаків, літак зазнав аварії.

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В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб

Літак здійснював внутрішній рейс

Пізніше кораблі і вертоліт рятувальників виявили уламки літака. Вони почали піднімати з моря також особисті речі пасажирів.

В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб

Він здійснював місцевий рейс. Представники компанії поки утримуються від коментарів. "Ми поки не можемо коментувати цей момент. Ми намагаємося зібрати всю інформацію і дані", - заявив виконавчий директор Lion Air Group Едвард Сірайт.

Родичі пасажирів чекають новин і все ж сподіваються на диво.

З'явилися списки пасажирів, що знаходилися на борту літак

В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, у міжнародному аеропорту Одеси 27 жовтня були евакуйовані пасажири літака, який курсував за маршрутом Одеса-Дубай.

Місце
Індонезія
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