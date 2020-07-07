В Індонезії створили намисто з евкаліпта, яке "вбиває" коронавірус

В Індонезії створили намисто з евкаліпта, яке нібито може вбити коронавірус (COVID-19).

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Як повідомляє газета Jakarta Post, "антикоронавірусне" намисто представило міністерство сільського господарства країни.

"Якщо надіти намисто на шию, воно протягом 15 хвилин вбиває 42% вірусу, а за півгодини – 80%", – заявив глава міністерства Сіярул Ясін Лімпо.

За його словами, прикрасу зроблено з особливого виду евкаліпта, який може також заліковувати рани.

Лімпо впевнений, що намисто здатне запобігти зараженню COVID-19 на масових заходах.

Він зазначив, що винахід вже випробувано на хворих на коронавірус добровольцях. Після того, як вони стали носити намисто, нібито відчули себе краще.

У свою чергу, заступник директора індонезійського національного інституту мікробіології Хераваті Судойо вважає, що поки ліки від COVID-19 не винайдено, варто відмовитися від презентації подібних товарів в охопленому панікою суспільстві.

Викладач біологічного факультету Богорського сільськогосподарського університету Беррі Джуліанді підкреслила, що в ефективність прикраси можна легко повірити, але її дієвість в боротьбі з коронавірусом не доведена, тому людям навіюється помилкове відчуття безпеки.

Як писав OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розгромив популярний засіб захисту від коронавірусу.