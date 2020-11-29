В Індонезії сталося велике виверження вулкана Левотоло. Відео

Борис Бондар Світ 17:48, 29.11.2020 Оновлено: 17:59, 29.11.2020

В Індонезії сталося потужне виверження вулкана Левотоло, унаслідок якого в повітря піднявся чотирикілометровий стовп диму й попелу.

Про це повідомило RTL. Виверження не завдало жодних пошкоджень віддаленій частині архіпелагу.

Влада країни попередила громадян про можливі потоки лави. Також закрили місцевий аеропорт. А літакам заборонили польоти в радіусі 4 кілометрів від епіцентру виверження.

Індонезія є домом для близько 130 активних вулканів через її розташування у "Вогненному кільці" – одному з трьох найбільш значних районів землетрусів на планеті.

Сталося виверження вулкана Левотоло
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Вулкан викинув стовп попелу на висоту 4 кілометри
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на Камчатці почав вивергатися вулкан Безіменний. Він викинув стовп попелу на висоту близько 10 кілометрів над рівнем моря.

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