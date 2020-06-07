В Індонезії розбився військовий вертоліт: багато загиблих і поранених

В Індонезії розбився вертоліт Mі-17, що виконував тренувальний політ. В авіакатастрофі чотири людини загинули та п'ятеро отримали поранення.

Аварія трапилася на індонезійському острові Ява в районі Кендал, передає агентство Сіньхуа.

"Четверо військових загинули і ще п'ятеро отримали травми в результаті аварії вертольота, яка сталася в індонезійській провінції Центральна Ява", – йдеться в повідомленні.

Вертоліт Mі-17 Ілюстрація

Офіційний представник індонезійської армії бригадний генерал Нефра Фірдаус повідомив, що вертоліт при польоті втратив стійкість і прямо перед падінням задимився, після чого впав на землю та вибухнув.

Очевидці аварії розповіли, що перед самим падінням троє членів екіпажу встигли зістрибнути в ставок. Решта постраждалих госпіталізовані в лікарню.

Спікер збройних сил зазначив, що огляд перед тренувальним польотом показав, що вертоліт знаходився в хорошому стані. Для з'ясування причин катастрофи розпочато розслідування.

В Індонезії розбився військовий вертоліт Twitter / Haq Ghazh

В Індонезії розбився військовий вертоліт Twitter / Haq Ghazh

Як повідомляв OBOZREVATEL, вертоліт Мі-8, який належить авіації ЗСУ, здійснив аварійну посадку на узбережжі Азовського моря.