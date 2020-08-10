В Індонезії "прокинувся" вулкан Сінабунг: стовп попелу сягнув 5 км. Фото і відео

Уранці 10 серпня "прокинувся" вулкан Сінабунг на індонезійському острові Суматра.

Як повідомляє DW, він викинув величезну хмару попелу, яка сягнула висоти 5 км (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наразі загиблих немає. Проте попіл уже охопив кілька сіл, які розташовані за 20 км від кратера. Люди змушені прикривати обличчя, щоби захиститися від випаду золи.

Місцева влада закликала мешканців і туристів уникати перебування в радіусі 5 км від кратера й попередила про можливі потоки лави.

Водночас, за даними Управління цивільної авіації, в регіоні й далі здійснюються авіаперельоти.

Сінабунг є одним із 120 активних вулканів в Індонезії. До 2010 року він був неактивним кілька століть. Під час виверження вулкану у 2014 році загинуло 16 осіб, у 2016-му – 7 осіб.

В Індонезії "прокинувся" вулкан Сінабунг sky

В Індонезії "прокинувся" вулкан Сінабунг dw.com

В Індонезії "прокинувся" вулкан Сінабунг dw.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні на італійському острові Сицилія вулкан Етна викинув стовп попелу на висоту 4,5 км.