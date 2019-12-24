Головна Новини
24 грудня • оновлено в 22:30
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Індонезії автобус упав із висоти в річку: 28 жертв, десятки поранених. Моторошні кадри

500
Читати матеріал російською

У вівторок, 24 грудня, в провінції Південна Суматра в Індонезії пасажирський автобус злетів в ущелину і впав у річку, в результаті чого 28 осіб загинули і ще 13 отримали поранення.

Інцидент трапився в темний час доби. Транспорт прямував у столицю провінції Палембанг з сусіднього міста Бенгкулу. Про це повідомляє AP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомляється, що автобус впав у річку з висоти 150 метрів і в результаті аварії автобус наполовину занурився під воду. Рятувальники припустили, що деяких пасажирів могло віднести течією.

Новини
У Польщі впав у рів автобус з українцями
В Індонезії автобус із людьми впав у річку

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

AP

За словами очевидців, у автобуса вийшли з ладу гальма і водій різко втратив керування. Місткість автобуса становила 52 пасажири, але кількість людей на борту була невідома. Водій і два члени екіпажу були серед загиблих.

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

Al Jazeera English

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

TwitterTimes LIVE

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

Twitter CMBC Indonesia

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

В Індонезії автобус із людьми впав у річку

Twitter The Business Standard

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід впав рейсовий автобус із пасажирами. 18 осіб загинули.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Індонезія
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги