В Індонезії автобус упав із висоти в річку: 28 жертв, десятки поранених. Моторошні кадри

У вівторок, 24 грудня, в провінції Південна Суматра в Індонезії пасажирський автобус злетів в ущелину і впав у річку, в результаті чого 28 осіб загинули і ще 13 отримали поранення.

Інцидент трапився в темний час доби. Транспорт прямував у столицю провінції Палембанг з сусіднього міста Бенгкулу. Про це повідомляє AP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомляється, що автобус впав у річку з висоти 150 метрів і в результаті аварії автобус наполовину занурився під воду. Рятувальники припустили, що деяких пасажирів могло віднести течією.

За словами очевидців, у автобуса вийшли з ладу гальма і водій різко втратив керування. Місткість автобуса становила 52 пасажири, але кількість людей на борту була невідома. Водій і два члени екіпажу були серед загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід впав рейсовий автобус із пасажирами. 18 осіб загинули.

