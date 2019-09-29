В Індії "зняли" привида на візку: відео лякає моменту

У лікарні міста Чандігарх в Індії камери зафіксували моторошний момент, коли порожня інвалідна коляска, без видимих причин подолавши велику відстань, виїхала з території установи.

Як повідомляє Life.ru, її також помітив охоронець і був украй здивований.

Так, камери зняли, як інвалідне крісло стояло поруч зі стільцями і раптом почало рухатися в бік пандуса лікарні, а потім скотилося по ньому.

Камери зняли рух порожнього інвалідного візка Скрін відео

Охоронець також розповів, що було незвично холодно. Як повідомляє People, мисливці за привидами вважають, що низька температура вказує на близькість духів.

Але при цьому охоронець каже, що на вулиці було вітряно, тому ймовірно колясці просто допоміг потік повітря. Незважаючи на це, деякі користувачі визнали, що траєкторія руху коляски виглядає занадто підозрілою.

Камери зняли рух порожньої інвалідного візка Скрін відео

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