В Індії захворіли понад 76 тис. за добу: статистика COVID-19 у світі на 28 серпня. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі. Колаж

Станом на п'ятницю, 28 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 24,6 млн осіб. За минулу добу було виявлено 271 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 76 тис., в США – 46 тис., а також в Бразилії – 42 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 24,6 млн осіб в світі. worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 112 059 осіб. Померли 2403 пацієнти, одужали – 54 217.

Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (понад 6 млн), Бразилія (більш 3,7 млн) та Індія (більше 3,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 27 місце.

Смертність від коронавірусу може істотно зрости взимку, що стане наслідком сплеску захворюваності молоді влітку.

В Україні встановили нові зони адаптивного карантину, які почнуть діяти з 31 серпня. Повний список "червоної", "помаранчевої", "жовтої" зон можна подивитися за посиланням.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. сovid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні. сovid19.rnbo.gov.ua

Головне за 28 серпня:

01:44 – Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, з початку серпня в Україні діє спрощений протокол поховання померлих від COVID-19.

00:10 – Лікар-інфекціоніст Андрій Алферов вважає, що на таке інтенсивне поширення коронавірусу в Україні зараз вплинув літній сезон. Фахівець звернув увагу на збільшення відвідуваності пляжів і роботу нічних клубів.

00:05 – У Франції знову зафіксований рекордний приріст нових випадків коронавірусу. За минулу добу в країні виявлено 6,1 тис. хворих.

Близько 70% пацієнтів, поміщених в лікарняні відділення інтенсивної терапії, припадають на чотири регіони: Іль-де-Франс, О-де-Франс, Окситанію і Прованс-Альпи-Лазурний берег.

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