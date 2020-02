В Індії на протесті розгорілися масові заворушення: 13 жертв, 150 постраждалих. Кадри 18+

У столиці Індії Нью-Делі 25 лютого розгорілися масові заворушення на акції протесту. У результаті загинули щонайменше 13 осіб, ще близько 150 постраждали.

Як пише AFP із посиланням на представника лікарні, більшість постраждалих отримали вогнепальні поранення (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протести в Нью-Делі twitter.com/AJEnglish

Жорстокі зіткнення відбулися між індусами і мусульманами на північному сході міста.

Поліцейські використовували сльозоточивий газ і димові шашки, щоб розігнати тисячі протестувальників. Вони кидали одне в одного каміння, руйнували металеві барикади і підпалювали машини.

Протести в Нью-Делі twitter.com/AFP

Протести в Нью-Делі twitter.com/AFP

Зазначимо, люди вийшли на вулиці ще 23 лютого через новий закон про громадянство, який назвали антимусульманським. За нього проголосувала Верхня палата парламенту Індії (125 депутатів "за", 105 "проти").

Спірний законопроєкт передбачає надання індійського громадянства мільйонам нелегальних іммігрантів, які в'їхали з Пакистану, Афганістану та Бангладеш до 2015 року.

Норма поширюється на представників немусульманських меншин – буддистів, сикхів, індусів, парсов і християн, але виключає мусульман. Це правило і викликало протести.

Індуси підпалили мечеть у Нью-Делі і підняли над нею індуїстський прапор twitter.com/TimesofIslambad

Протести в Нью-Делі twitter.com/AJEnglish

Протести в Нью-Делі presstv.com

Протести в Нью-Делі twitter.com/hollywoodcurry

Протести в Нью-Делі twitter.com/hollywoodcurry

Протести в Нью-Делі twitter.com/AJEnglish

Протести в Нью-Делі twitter.com/AJEnglish

Обережно, кадри 18+!

Протести в Нью-Делі twitter.com/ajplus

Протести в Нью-Делі twitter.com/ajplus

This is not Syria, Nor is it Iraq and neither is it Lebanon. This is the capital of Hindutva Nazi India, New Delhi where Muslims are being systematically targeted! #DelhiRiots #DelhiBurning #DelhiCAAClashes pic.twitter.com/8rcj65Q205 - Suhaib Saqib (@ SuhaibSaqib1) February 25, 2020

A mosque was vandalised in India's capital New Delhi by a group of Hindu nationalists.



The incident happened amid three days of violence that left 11 dead, after a sit-in protesting a controversial 'anti-Muslim' citizenship law was attacked. pic.twitter.com/ZUq21annGw - Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 25, 2020

At least 13 people including a policeman killed in ongoing rioting in India 's New Delhi pic.twitter.com/er3ez2WX1P - TRT World Now (@TRTWorldNow) February 25, 2020

India's capital New Delhi is on edge after deadly clashes over the new citizenship law continue. Here 's how the violence unfolded pic.twitter.com/sGvDuwSEFb - TRT World (@trtworld) February 25, 2020

#UPDATE The death toll rose to 13, with at least 150 injured, from some of the Indian capital's worst sectarian violence in years as rampaging rioters in several parts of the city set fire to buildings and vehicles , and attacked journalists https: // t .co / Xsq4EsDVzk pic.twitter.com/WtpBitsJQC - AFP news agency (@AFP) February 25, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!