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25 лютого • оновлено в 22:28
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В Індії на протесті розгорілися масові заворушення: 13 жертв, 150 постраждалих. Кадри 18+

3.5т
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У столиці Індії Нью-Делі 25 лютого розгорілися масові заворушення на акції протесту. У результаті загинули щонайменше 13 осіб, ще близько 150 постраждали.

Як пише AFP із посиланням на представника лікарні, більшість постраждалих отримали вогнепальні поранення (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/AJEnglish

Жорстокі зіткнення відбулися між індусами і мусульманами на північному сході міста.

Поліцейські використовували сльозоточивий газ і димові шашки, щоб розігнати тисячі протестувальників. Вони кидали одне в одного каміння, руйнували металеві барикади і підпалювали машини.

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/AFP

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/AFP

Зазначимо, люди вийшли на вулиці ще 23 лютого через новий закон про громадянство, який назвали антимусульманським. За нього проголосувала Верхня палата парламенту Індії (125 депутатів "за", 105 "проти").

Спірний законопроєкт передбачає надання індійського громадянства мільйонам нелегальних іммігрантів, які в'їхали з Пакистану, Афганістану та Бангладеш до 2015 року.

Норма поширюється на представників немусульманських меншин – буддистів, сикхів, індусів, парсов і християн, але виключає мусульман. Це правило і викликало протести.

Індуси підпалили мечеть у Нью-Делі і підняли над нею індуїстський прапор

Індуси підпалили мечеть у Нью-Делі і підняли над нею індуїстський прапор

twitter.com/TimesofIslambad

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/AJEnglish

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

presstv.com

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/hollywoodcurry

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/hollywoodcurry

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/AJEnglish

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/AJEnglish

Обережно, кадри 18+!

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/ajplus

Протести в Нью-Делі

Протести в Нью-Делі

twitter.com/ajplus

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Індія Нью-Делі
Теги
мусульмани смерть фотографии видео протест
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