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В Індії у школі сталася жахлива НП: загинули 19 учнів. Фото і відео з місця

2.4тЧитати матеріал російською

В Індії у школі в місті Сурат спалахнула масштабна пожежа, яка забрала життя, за попередніми даними, 19 учнів.

Більшість жертв були підлітками. Багато із них потрапили у пастку, оскільки вогонь почався біля сходів, повідомляє ВВС.

Крім того, не менше 20 осіб отримали серйозні травми і доставлені в лікарню.

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В Індії у школі у місті Сурат спалахнула масштабна пожежа

В Індії у школі у місті Сурат спалахнула масштабна пожежа

News by Larry

За словами пожежників, причиною смертей став як сам вогонь, так і те, що учні вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися.

В Індії у школі сталася жахлива НП: загинули 19 учнів. Фото і відео з місця

CGTN

В Індії у школі сталася жахлива НП: загинули 19 учнів. Фото і відео з місця

CGTN

В Індії у школі сталася жахлива НП: загинули 19 учнів. Фото і відео з місця

CGTN

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі вирують пожежі через екстремальну спеку. На допомогу в гасінні прийшли сусідні країни, так як вже згоріли десятки житлових будинків.

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Індія
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