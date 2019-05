В Індії у школі сталася жахлива НП: загинули 19 учнів. Фото і відео з місця

В Індії у школі в місті Сурат спалахнула масштабна пожежа, яка забрала життя, за попередніми даними, 19 учнів.

Більшість жертв були підлітками. Багато із них потрапили у пастку, оскільки вогонь почався біля сходів, повідомляє ВВС.

Крім того, не менше 20 осіб отримали серйозні травми і доставлені в лікарню.

За словами пожежників, причиною смертей став як сам вогонь, так і те, що учні вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися.

Major fire breaks out in a tuition class on 2nd floor of Takshila complex in Sarthana area of #Surat due to short circuit. Students are jumping from the 2nd floor without any protection. Atleast 15 people have already died till now #Gujarat #India pic.twitter.com/neT8jNFQDL