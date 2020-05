В Індії трапився витік газу на хімзаводі: 10 жертв, до тисячі постраждалих. Фото й відео

Кількість загиблих внаслідок витоку отруйного газу на хімічному заводі в районі міста Вішакхапатнам на південному сході Індії зросла до 10 осіб.

Як повідомляє видання The Times of India, серед загиблих є 8-річна дівчинка та дві літні людини. Понад 200 потерпілих доставлено в лікарні міста – вони відчули себе погано після витоку газу, що охопив понад 20 сіл (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця).

Підрозділ Національних сил реагування на стихійні лиха задіяно для евакуації громадян із районів, що постраждали від газу. На місці інциденту видно пожежні команди та карети швидкої допомоги. Влада міста звернулася до жителів сусідніх з хімзаводом районів із проханням не покидати домівки. Причини події поки не повідомляються.

Зазначається, що витік газу трапився рано-вранці, коли більшість людей ще спала. Наразі рятувальники перевіряють будинки, щоб визначити, що всі громадяни в безпеці.

Раніше стало відомо, що із заводу LG Polymers, який належить корейцям, просочився стирол. За даними ЗМІ, підприємство виробляє полістирол і побутовий пластик.

За словами місцевого співробітника поліції, витік трапився з двох 5000-тонних танків, що були залишені без нагляду через карантин, введений в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

A major gas leak at chemical factory LG Polymers in Venkatpuram, India has killed many people. #VizagGasLeak https://t.co/iQyAFBefbD - Jake Morphonios 🇵🇸 🇹🇭 😷 (@morphonios) May 7, 2020

Amid the #coronavirus pandemic, another disaster hits India. Thier has been a gas leak in a private chemical factory in vizag. lives have been lost, people stranded.

I pray for our people in vizag.

May shiva help them in these times #VizagGasLeak pic.twitter.com/o6E89tth4Z - suspended bharti (@Madan_SPS) May 7, 2020

#UPDATE At least five dead, hundred hospitalised after gas leak at India chemicals plant.



Gas had leaked out of two 5,000-tonne tanks that had been unattended due to the coronavirus lockdown in place since late Marchhttps://t.co/rr6x3H0McM pic.twitter.com/j4KJ1eYsYq — Zuber Khan (@khan01st) May 7, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кельце (Польща) 19 квітня трапився потужний вибух на заводі хімічних відходів.

