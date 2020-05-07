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7 травня • оновлено в 12:44
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В Індії трапився витік газу на хімзаводі: 10 жертв, до тисячі постраждалих. Фото й відео

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Кількість загиблих внаслідок витоку отруйного газу на хімічному заводі в районі міста Вішакхапатнам на південному сході Індії зросла до 10 осіб.

Як повідомляє видання The Times of India, серед загиблих є 8-річна дівчинка та дві літні людини. Понад 200 потерпілих доставлено в лікарні міста – вони відчули себе погано після витоку газу, що охопив понад 20 сіл (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця).

Підрозділ Національних сил реагування на стихійні лиха задіяно для евакуації громадян із районів, що постраждали від газу. На місці інциденту видно пожежні команди та карети швидкої допомоги. Влада міста звернулася до жителів сусідніх з хімзаводом районів із проханням не покидати домівки. Причини події поки не повідомляються.

В Індії трапився витік газу на хімзаводі: 10 жертв, до тисячі постраждалих

Скриншот

В Індії трапився витік газу на хімзаводі: 10 жертв, до тисячі постраждалих

Зазначається, що витік газу трапився рано-вранці, коли більшість людей ще спала. Наразі рятувальники перевіряють будинки, щоб визначити, що всі громадяни в безпеці.

Раніше стало відомо, що із заводу LG Polymers, який належить корейцям, просочився стирол. За даними ЗМІ, підприємство виробляє полістирол і побутовий пластик.

В Індії трапився витік газу на хімзаводі: 10 жертв, до тисячі постраждалих

Скриншот

За словами місцевого співробітника поліції, витік трапився з двох 5000-тонних танків, що були залишені без нагляду через карантин, введений в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кельце (Польща) 19 квітня трапився потужний вибух на заводі хімічних відходів.

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Автор
Гліб Іванов
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