В Індії терміново госпіталізували Далай-ламу

В Індії в терміновому порядку був госпіталізований 83-річний духовний лідер буддистів Далай-лама XIV.

Про це повідомив телеканал NDTV.Так, у нього діагностували легеневу інфекцію. Зараз лідер буддистів знаходиться в Делі.

"Його святість відчув певний дискомфорт вранці в Дхармсалі. У якості запобіжного заходу ми вирушили в Делі", – заявив особистий секретар Далай-лами.

Далай Лама 112.ua

Перебувати в лікарні Далай-лама буде кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Далай-лама вважає, що Третьої світової війни, швидше за все, не буде, не дивлячись на напружені відносини між США і Росією.

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