|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

В Індії терміново госпіталізували Далай-ламу

340Читати матеріал російською

В Індії в терміновому порядку був госпіталізований 83-річний духовний лідер буддистів Далай-лама XIV.

Про це повідомив телеканал NDTV.Так, у нього діагностували легеневу інфекцію. Зараз лідер буддистів знаходиться в Делі.

"Його святість відчув певний дискомфорт вранці в Дхармсалі. У якості запобіжного заходу ми вирушили в Делі", – заявив особистий секретар Далай-лами.

Новини
Далай-лама розкрив таємницю щастя

Далай Лама

Далай Лама

112.ua

Перебувати в лікарні Далай-лама буде кілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Далай-лама вважає, що Третьої світової війни, швидше за все, не буде, не дивлячись на напружені відносини між США і Росією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Далай-лама XIV
Місце
ІндіяДелі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки