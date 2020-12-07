В Індії стався спалах загадкової хвороби: 140 пацієнтів у лікарнях

В Індії зафіксували спалах загадкової хвороби, через яку лише за вихідні, 6 і 7 грудня, було госпіталізовано більше ніж 140 осіб.

Про це пише BBC News. За інформацією лікарів, пацієнти з міста Елуру в штаті Андхра-Прадеш мали широкий спектр симптомів – від нудоти до нападів і втрати свідомості.

За повідомленням місцевих ЗМІ, всі пацієнти пройшли тести на коронавірус, пише видання. Вони виявилися негативними.

Як сказав медпрацівник державної лікарні Елуру, у хворих, серед яких діти, почалася раптова блювота, а перед цим вони скаржилися на печіння в очах. Деякі непритомніли або в них почалися судоми, уточнив він.

Багато з госпіталізованих швидко прийшли в норму і їх виписали з лікарні.

Міністр охорони здоров'я Андхра-Прадеш Алла Калі Крішна Шрінівас повідомила, що в пробах крові пацієнтів не виявили жодних доказів вірусної інфекції.

Також офіційна влада виключила забруднення води або повітря як причину спалаху невідомої хвороби, уточнила вона, – її встановлюватимуть в лабораторії.

Водночас опозиція закликала провести розслідування інциденту, заявивши, що причиною загадкової хвороби було зараження.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на екстрене схвалення вакцини від COVID-19 в Індії.

Компанія звернулася до Генеральної інспекції з контролю за обігом лікарських засобів в Індії (DCGI) за дозволом на продаж і поширення в країні вакцини BNT162b2, розробленою німецькою біотехнологічною компанією BioNTech.

Це перший випадок, коли фармацевтична компанія подала заявку на екстрене використання вакцини від COVID-19.