В Індії розпорошили хімрозчин на 5 тисяч осіб через коронавірус: розгорівся скандал

В індійському штаті Уттар-Прадеш близько 5 тисяч трудових мігрантів, які повертаються додому після введення карантину через коронавірус, прямо на вулиці обприскали розчином миючого засобу з хлоркою.

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Масову дезінфекцію запустили в найбіднішому районі. Про це пише CNN (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Люди, одягнені в захисне спорядження, розпорошували рідину безпосередньо на групу індійських робітників, коли вони сиділи на землі в північному місті Барейлі. Дезінфекцію провели за допомогою рідини, якою миють автобуси.

В Індії розпорошили хімрозчин на 5 тисяч осіб через коронавірус Скріншот із відео

"Ми обприскували їх як частину дезінфекційної кампанії. Ми не хочемо, щоб вони були носіями вірусу – він міг висіти на їх одязі. Тепер все кордони закриті, так що це більше не повториться", – розповів один із офіцерів поліції.

Такі дії викликали жах і у населення, і у чиновників. У Міністерстві охорони здоров'я засудили поліцію і закликали зупинити свавілля.

Місцева влада ж запевнили, що розчин не несе небезпеки для організму людини. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я вже не раз заявляли про зворотне. До того ж, нанесення дезинфікуючого засобу на шкіру не вб'є вірус, якщо він вже перебуває в організмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Індії з 25 березня оголосили тотальний тритижневий карантин – 1,3 мільярдам людей наказали залишитися вдома, щоб зупинити спалах вірусу. Порушників поліції дозволили карати побоями.

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