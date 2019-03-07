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В Індії підірвали автобусну зупинку: багато постраждалих. Відео

2.2тЧитати матеріал російською

В Індії на автобусній зупинці в штаті Джамму і Кашмір удень 7 березня прогримів вибух. У результаті інциденту постраждали 28 людей.

Вибух стався в центрі міста Джамму. Вибуховий пристрій був встановлений під автобусом. Про це повідомляє Hindustantimes.

Усі постраждалі госпіталізовані. Поліція оточила район і з'ясовує причини події.

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Згідно з даними поліції, підірвали зупинку за допомогою гранати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті атаки терориста-смертника в підконтрольній Індії частині штату Кашмір на колону військових загинули щонайменше 40 силовиків.

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Місце
Індія
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