В Індії обвалився житловий будинок, загинули 10 осіб. Фото

Карина Бондаренко Світ 08:10, 21.09.2020 Оновлено: 08:50, 21.09.2020

В Індії рано-вранці 21 вересня обвалився триповерховий житловий будинок. У результаті події загинули десять осіб.

Врятувати під завалами вдалося 31 жителя будинку, серед них – одна дитина, повідомляє телеканал NDTV (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

НП трапилася близько 03:40 у місті Бхіванді недалеко від Мумбаї. На місці працювали пожежні, рятувальники й поліція.

Відзначається, що будівлю було зведено 40 років тому. У ній проживали близько 20 сімей. Причина події поки невідома.

Під завалами опинилися десятки людей.
ANI
В Індії обвалився будинок з людьми.
ANI
У будинку жили близько 20 сімей.
ANI
Причина руйнування поки невідома.
ANI
В Індії зруйнувався житловий будинок.
Карти
Подія трапилася в місті Бхіванді.
Карти

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Відомо, що в будинку 47 квартир. У мережі опублікували фото й відео інциденту.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Білорусі пройшов 43-й день протестів, вулиці "охороняли" БТРи і війська. Всі деталі, фото і відео

У Мінфіні підрахували, скільки коштів витратили з "коронавірусного" фонду

Зеленський про скандал з Арахамією: закінчуйте стелити собі соломку

Кравчук заговорив про вибори в ОРДЛО заради збереження ТКГ: Разумков категорично проти

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?