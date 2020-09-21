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В Індії обвалився житловий будинок, загинули 10 осіб. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
2,0 т.

  • В індійському місті Бхіванді зруйнувався триповерховий житловий будинок

  • У будівлі проживали близько 20 сімей

  • Під завалами врятували 31 особу, зокрема й дитину

В Індії обвалився житловий будинок, загинули 10 осіб

В Індії рано-вранці 21 вересня обвалився триповерховий житловий будинок. У результаті події загинули десять осіб.

Врятувати під завалами вдалося 31 жителя будинку, серед них – одна дитина, повідомляє телеканал NDTV (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

НП трапилася близько 03:40 у місті Бхіванді недалеко від Мумбаї. На місці працювали пожежні, рятувальники й поліція.

Відзначається, що будівлю було зведено 40 років тому. У ній проживали близько 20 сімей. Причина події поки невідома.

Під завалами опинилися десятки людей.
В Індії обвалився будинок з людьми.
У будинку жили близько 20 сімей.
Причина руйнування поки невідома.
В Індії зруйнувався житловий будинок.
Подія трапилася в місті Бхіванді.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Відомо, що в будинку 47 квартир. У мережі опублікували фото й відео інциденту.

Індія
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