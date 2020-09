В Індії обвалився житловий будинок, загинули 10 осіб. Фото

В Індії рано-вранці 21 вересня обвалився триповерховий житловий будинок. У результаті події загинули десять осіб.

Врятувати під завалами вдалося 31 жителя будинку, серед них – одна дитина, повідомляє телеканал NDTV (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

НП трапилася близько 03:40 у місті Бхіванді недалеко від Мумбаї. На місці працювали пожежні, рятувальники й поліція.

Відзначається, що будівлю було зведено 40 років тому. У ній проживали близько 20 сімей. Причина події поки невідома.

#UPDATE Maharashtra: One more person rescued from under the debris at the site of Bhiwandi building collapse incident .



10 people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/deF2GiiLtK