В Індії обвалилася багатоповерхівка: під завалами може перебувати до 200 осіб. Фото, відео

У Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Станом на вечір понеділка, 24 серпня, відомо про 15 постраждалих.

Як пише Milleniumpost, за словами офіційних осіб, під завалами може перебувати до 70 осіб. Водночас, за непідтвердженою інформацією, під завалами можуть перебувати більше – до 200 людей.

Повідомляється, що врятовано 25 осіб. Водночас, за інформацією Le Matin, витягли з-під завалів тільки 15 людей.

"П'ятнадцять поранених були врятовані і доставлені в лікарню", – йдеться в заяві поліції Махаді (120 км на південь від Бомбея).

Відомо, що в будинку 47 квартир. У Twitter з'явилися фото і відео інциденту.

В Індії обвалилася багатоповерхівка. Twitter NDTV

У Махаді повністю розсипався 5-поверховий будинок. Twitter NDTV

Багато людей опинилися під завалами. Twitter NDTV

Від 15 до 25 людей врятовано. Twitter Faytuks News

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