В Індії обвалилася багатоповерхівка: під завалами може перебувати до 200 осіб. Фото, відео
У Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Станом на вечір понеділка, 24 серпня, відомо про 15 постраждалих.
Як пише Milleniumpost, за словами офіційних осіб, під завалами може перебувати до 70 осіб. Водночас, за непідтвердженою інформацією, під завалами можуть перебувати більше – до 200 людей.
Повідомляється, що врятовано 25 осіб. Водночас, за інформацією Le Matin, витягли з-під завалів тільки 15 людей.
"П'ятнадцять поранених були врятовані і доставлені в лікарню", – йдеться в заяві поліції Махаді (120 км на південь від Бомбея).
Відомо, що в будинку 47 квартир. У Twitter з'явилися фото і відео інциденту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Потужні вибухи в Бейруті потрапили на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор іде знімати наслідки події.
Також у мережі опублікували свіжі відео з ліванського міста Бейрут, де стався потужний вибух.
Добровольці, які беруть участь у пошуках людей під завалами будівель в Бейруті, знайшли і винесли на поверхню живу людину.