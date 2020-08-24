В Індії обвалилася багатоповерхівка: під завалами може перебувати до 200 осіб. Фото, відео

У Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про 15 постраждалих.

Як повідомляє Milleniumpost, за словами офіційних осіб, під завалами може перебувати до 70 осіб. Наразі врятовано 25 осіб. Також, за непідтвердженою інформацією, під завалами можуть перебувати від 70 до 200 чоловік.

Водночас, за інформацією Le Matin, врятовані лише 15 осіб.

"П'ятнадцять поранених були врятовані і доставлені в лікарню", – йдеться в заяві поліції Махаді (120 км на південь від Бомбея).

Повідомляється, що в будинку 47 квартир. У Twitter з'явилися фото і відео інциденту.

В Індії обвалилася багатоповерхівка Twitter NDTV

В Індії обвалився 5-поверховий будинок Twitter NDTV

Багато людей опинилися під завалами Twitter NDTV

Від 15 до 25 людей врятовано Twitter Faytuks News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Потужні вибухи в Бейруті потрапили на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор іде знімати наслідки події.

Також у мережі опублікували свіжі відео з ліванського міста Бейрут, де стався потужний вибух.

Добровольці, які беруть участь у пошуках людей під завалами будівель в Бейруті, знайшли і винесли на поверхню живу людину.

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