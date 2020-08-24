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В Індії обвалилася багатоповерхівка: під завалами може перебувати до 200 осіб. Фото, відео

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Світ
12,0 т.
В Індії обвалилася багатоповерхівка

В Індії обвалилася багатоповерхівка.

У Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про 15 постраждалих.

Як повідомляє Milleniumpost, за словами офіційних осіб, під завалами може перебувати до 70 осіб. Наразі врятовано 25 осіб. Також, за непідтвердженою інформацією, під завалами можуть перебувати від 70 до 200 чоловік.

Водночас, за інформацією Le Matin, врятовані лише 15 осіб.

"П'ятнадцять поранених були врятовані і доставлені в лікарню", – йдеться в заяві поліції Махаді (120 км на південь від Бомбея).

Повідомляється, що в будинку 47 квартир. У Twitter з'явилися фото і відео інциденту.

В Індії обвалилася багатоповерхівка

В Індії обвалилася багатоповерхівка Twitter NDTV

В Індії обвалився 5-поверховий будинок

В Індії обвалився 5-поверховий будинок Twitter NDTV

Багато людей опинилися під завалами

Багато людей опинилися під завалами Twitter NDTV

Від 15 до 25 людей врятовано

Від 15 до 25 людей врятовано Twitter Faytuks News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Індія
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  2. Світ