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22 вересня • оновлено в 10:32
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В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками: моторошні фото 18+

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В індійському штаті Раджастан народилася дівчинка з чотирма ногами і трьома руками.

Про це пише The Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Дитина з'явилася на світ в одній із державних клінік. При цьому, 24-річна мати народила ще здорового хлопчика. На думку лікарів, спочатку повинна була народиться трійня, одна два плоди з'єдналися.

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В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

astravolga.ru

Про проблеми жінка не знала, оскільки жодного разу за весь час вагітності не проходила УЗД.

Відзначимо, додаткові руки і ноги розміщені на животі дитини. Лікарі планують видалити їх хірургічним шляхом.

Увага! Кадри не для людей зі слабкими нервами.

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

Caters News

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

Caters News

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

Caters News

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

В Індії народилася дівчинка з 4 ногами і 3 руками

Caters News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штаті Уттар-Прадеш (Індія) народилася "триголова" дівчинка, яка страждає на рідкісну хворобу.

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Місце
Індія
Тег
дитина
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