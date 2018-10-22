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В Індії мавпи вбили людину

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В Індії зграя мавп закидала цеглою 72-річного чоловіка. Вони стали жбурляти у нього будівельні матеріали, коли він прийшов у ліс за хмизом.

У результаті цього, Дхарампал Сінгх помер у лікарні від травм голови і грудей. На нього скинули понад 20 цеглин, повідомляє Sky News.

Інцидент стався у штаті Уттар-Прадеш у четвер, 18 жовтня. Як встановили правоохоронці, тварини набрали будматеріал у зруйнованій будівлі і затягли на дерева.

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Жителі села, поблизу якої це сталося, не раз скаржилися на вороже налаштованих мавп, але звірі перебувають під захистом влади — як особливо охоронювані види.

Сім'я загиблого подала офіційну заяву в правоохоронні органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні під Одесою зграя мавп влаштувала терор місцевим жителям.

Місце
Індія
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Пиздец!!!))) Опять эти русские))) Запиздячили деда и опять будуть кричать ИХТАМНЕТ ИНЕБЫЛО!!!)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Есть еще страна где обезьяны (бандерлоги) убивают людей. В этой стране любят выть щеню и вспоминать какого то Славу
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Крымчанин Юрий,ну ты дебил,опять воды с под крана,с плесеню напился.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Як бандерлоги на майдане
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Dmitryk Aleksandr,на бананчик,заслужила обезьянка.
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