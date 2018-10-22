В Індії мавпи вбили людину

В Індії зграя мавп закидала цеглою 72-річного чоловіка. Вони стали жбурляти у нього будівельні матеріали, коли він прийшов у ліс за хмизом.

У результаті цього, Дхарампал Сінгх помер у лікарні від травм голови і грудей. На нього скинули понад 20 цеглин, повідомляє Sky News.

Інцидент стався у штаті Уттар-Прадеш у четвер, 18 жовтня. Як встановили правоохоронці, тварини набрали будматеріал у зруйнованій будівлі і затягли на дерева.

Жителі села, поблизу якої це сталося, не раз скаржилися на вороже налаштованих мавп, але звірі перебувають під захистом влади — як особливо охоронювані види.

Сім'я загиблого подала офіційну заяву в правоохоронні органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні під Одесою зграя мавп влаштувала терор місцевим жителям.