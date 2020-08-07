В Індії літак після посадки розколовся навпіл: десятки загиблих і поранених
В індійському місті Каріпур літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі смуги, при цьому його корпус частково зруйнувався.
Літак виконував рейс з Дубая, на його борту було, за різними даними, від 170 до 191 людини.
Щонайменше 11 людей загинули і понад 50 поранені.
Людей дістають з літака, вже врятовані кілька людей, в тому числі дитина. Четверо затиснуті всередині понівеченого борту.
У соцмережах відзначають, що в даному аеропорту посадкова смуга проходить по краю яру, і навіть невелика помилка пілота може мати невідворотні наслідки.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 лютого в Туреччині літак викотився за межі смуги і впав в яр. Від удару лайнер розірвало на три частини. На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію. У розламаному літаку шукали людей. В результаті НП три людини загинули і ще 179 – отримали поранення.