В Індії літак після посадки розколовся навпіл: десятки загиблих і поранених

Мирослав Семенюк Світ 19:00, 7.08.2020 Оновлено: 19:56, 7.08.2020

В індійському місті Каріпур літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі смуги, при цьому його корпус частково зруйнувався.

Літак виконував рейс з Дубая, на його борту було, за різними даними, від 170 до 191 людини.

Щонайменше 11 людей загинули і понад 50 поранені.

Людей дістають з літака, вже врятовані кілька людей, в тому числі дитина. Четверо затиснуті всередині понівеченого борту.

У соцмережах відзначають, що в даному аеропорту посадкова смуга проходить по краю яру, і навіть невелика помилка пілота може мати невідворотні наслідки.

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Посадкова смуга в аеропорту Каріпура проходить по краю яру
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 лютого в Туреччині літак викотився за межі смуги і впав в яр. Від удару лайнер розірвало на три частини. На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію. У розламаному літаку шукали людей. В результаті НП три людини загинули і ще 179 – отримали поранення.

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