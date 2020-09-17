В Індії коронавірусом заразився депутат, який заявляв про імунітет в багнюці. Фото та відео

Депутат парламенту Індії від північного штату Раджастан Сухбір Сінгх Джаунапурія заразився COVID-19. Раніше він демонстрував, що купання в багнюці нібито формує імунітет від цього вірусу.

Позитивний результат тесту 14 вересня виявився у нього і ще 23 парламентаріїв, пише Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Політик говорив про користь багнюки від коронавірусу. Facebook Сухбіра Сінгха Джаунапурії

За місяць до цього Джаунапурія оприлюднив відео, на якому він сидить в багнюці і стверджує, що це допомагає отримати імунітет від коронавірусу.

"Вийди, промокни під дощем, посидь в багнюці, попрацюй на фермі ... Роблячи це, людина набуває імунітет", – заявив він тоді.

За словами депутата, багнюка допомагала формувати імунітет від COVID-19. Facebook Сухбіра Сінгха Джаунапурії

Зазначимо, що станом на 17 вересня коронавірусом в Індії заразилися понад 5,2 млн осіб. За даними онлайн-лічильника worldometers.info, з 5 212 686 хворих вилікувалися 4 109 828 пацієнтів, 84 404 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня Індія встановила світовий рекорд за новими випадками зараження коронавірусом за добу – 78 761.