В Індії коронавірусом заразилися понад 75 тисяч за добу: встановлено рекорд

Карина Бондаренко Світ 09:13, 27.08.2020

У середу, 26 серпня, коронавірусом в Індії заразилися 75 995 осіб, що стало рекордом за добовим приростом з моменту початку пандемії.

Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers. Загальна кількість заражених в країні склала 3,3 млн осіб.

З них понад 2,5 млн пацієнтів одужали, 60 629 померли. Активних випадків в країні залишилося понад 723 тисяч.

Коронавірус в Індії
(worldometers.info)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ повідомила, що рівень смертності і заражень коронавірусом в світі знижується. Це свідчить про позитивну динаміку пандемії COVID-19.

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