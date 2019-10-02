В Індії чоловік підпалив себе під час фаєр-шоу: моторошне відео 18+

У штаті Уттар-Прадеш (Індія) актор, який брав участь у фаєр-шоу, загорівся, не впоравшись з вогнем.

Надзвичайна подія трапилася під час народної постановки містерії "Рамліла", присвяченої життєпису Рами, написало видання "Лайф" із посиланням на Jansatta. Налякані глядачі зняли момент на відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Постраждалим виявився актор Анкіта Кумар, який виконував роль демониці Тадкі. Чоловік увесь вечір танцював і видихав вогонь, а потім для наступної сцени піднявся на підвищення. Фаєрник зачепив факелом краї одягу, і той миттєво спалахнув.

В Індії чоловік підпалив себе під час фаєр-шоу

Глядачі кинулися на сцену до потерпілого, намагаючись загасити вогонь, але полум'я не вщухало через пальне.

Після інциденту чоловіка доставили до лікарні адміністративного центру з опіками 60% поверхні тіла. Актор перебував у критичному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті Туреччини Кестель у районі Аланії дітей з Росії облили палаючим маслом. У готелі Club Paradiso кухар влаштував шоу, але нібито не впорався із завданням, і "вогненний струмінь вилетів із пляшки" просто на людей.

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