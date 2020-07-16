В Індії 95-річний старий жодного разу не стригся і відростив сім метрів волосся. Дивовижне фото

Гліб Іванов Світ 04:00, 16.07.2020

В Індії в штаті Карнатака 95-річний старий, якого місцеві жителі називають Доддапалія, жодного разу за все життя не стриг волосся – локони виросли на 7 метрів.

Про це пише medialeaks.ru. Індіанець навіть не думає про те, щоб зістригти волосся. На його думку, саме в них його сила.

Здалеку зачіска Доддапаліі нагадує велику кулю. Більш того, в своєму рідному селі старий вважається божеством. Доддапалія дуже радий підвищеній увазі до власної персони і без удаваної скромності називає себе "представником Бога на Землі". Чоловік вважає, що в його волоссі зберігається сила і секрет довголіття.

Сусіди Доддапаліі кожен день навідуються до старого, щоб його розчесати, і для індійця ця процедура не з приємних. Через довжину локони чоловіка сплутались і перетворилися в дреди.

Більш того, Доддапалія не пам'ятає, коли востаннє мив голову і сам брав у руки гребінець. Можливо, у нього на це просто немає часу, адже кожен день йому доводиться спілкуватися з парафіянами, вислуховувати їх скарги та давати життєві поради, за якими до нього приходять люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коррі Уолкер з Нової Зеландії, чий візит до перукаря був скасований у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу, зняла відео, як відрізає своє волосся кухонним ножем.

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