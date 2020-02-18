В Індії 5-місячну дитину зґвалтував двоюрідний брат: дитина померла

В Індії після зґвалтування 30-річним двоюрідним братом померла п'ятимісячна дівчинка.

Як повідомляє Daily Mail, зловмисник спробував втекти, проте його затримали на наступний день.

Трагедія сталася 16 лютого на сімейному святі – батьки з п'ятимісячною дитиною були на весіллі в місті Доднагер. Тоді двоюрідний брат дівчинки попросив її мати погратися з нею і пропав на деякий час. Незабаром були організовані пошуки дитини – до них приєдналися жителі села і пошукова група.

Через дві години, мертву дитину знайшли на галявині недалеко від місця проведення весілля. Поруч з нею знаходився обвинувачений в сексуальному насильстві.

Дівчинку доставили в поліклініку Вівекананди, однак, як розповіли лікарі, на той момент вона вже була мертвою.

Зловмисник втік, але був затриманий поліцією на наступний день. У поліції розповіли, що батько подав позов за вбивство, згвалтування і викрадення з метою вбивства. За словами чиновників, розтин визначить, чи була дитина зґвалтована.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області чоловік 23 липня зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка.

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