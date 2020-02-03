В Ідлібі відбулися зіткнення: загинули військові Туреччини

Під час зіткнень із сирійською урядовою армією в Ідлібі загинули четверо турецьких воїнів, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив телеканал NTV із посиланням на Міноборони Туреччини. Один із поранених військових перебуває у важкому стані.

"Сторони конфлікту були заздалегідь сповіщені про координати розміщення турецьких військ, дислокованих на північному заході Сирії з метою запобігання зіткненням. Незважаючи на це, по району дислокації турецьких військ було завдано артилерійського удару", – розповіли у Міноборони Туреччини.

Після цього Туреччина завдала удару у відповідь.

"Кров наших солдатів не залишиться без помсти, винні відповідатимуть за це", – написав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин у Twitter.

Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir. – Ibrahim Kalin (@ ikalin1) February 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого нова колона військової техніки Туреччини перетнула кордон із Сирією.

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