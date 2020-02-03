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3 лютого • оновлено в 11:39
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В Ідлібі відбулися зіткнення: загинули військові Туреччини

2.1т
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Під час зіткнень із сирійською урядовою армією в Ідлібі загинули четверо турецьких воїнів, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив телеканал NTV із посиланням на Міноборони Туреччини. Один із поранених військових перебуває у важкому стані.

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"Сторони конфлікту були заздалегідь сповіщені про координати розміщення турецьких військ, дислокованих на північному заході Сирії з метою запобігання зіткненням. Незважаючи на це, по району дислокації турецьких військ було завдано артилерійського удару", – розповіли у Міноборони Туреччини.

Після цього Туреччина завдала удару у відповідь.

"Кров наших солдатів не залишиться без помсти, винні відповідатимуть за це", – написав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого нова колона військової техніки Туреччини перетнула кордон із Сирією.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Сирія Ідліб
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно, как бы выглядела статья, если-бы вместо турок, были российские вoeнные? ))))))
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Юг Руси, На Цензору.нет эту новость уже перекрутили, будто погибли российские спецназовцы обязательно из самого ФСБ России.
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