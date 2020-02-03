В Ідлібі відбулися зіткнення: загинули військові Туреччини

Під час зіткнень із сирійською урядовою армією в Ідлібі загинули четверо турецьких воїнів, ще дев'ятеро отримали поранення.
Про це повідомив телеканал NTV із посиланням на Міноборони Туреччини. Один із поранених військових перебуває у важкому стані.
"Сторони конфлікту були заздалегідь сповіщені про координати розміщення турецьких військ, дислокованих на північному заході Сирії з метою запобігання зіткненням. Незважаючи на це, по району дислокації турецьких військ було завдано артилерійського удару", – розповіли у Міноборони Туреччини.
Після цього Туреччина завдала удару у відповідь.
"Кров наших солдатів не залишиться без помсти, винні відповідатимуть за це", – написав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин у Twitter.
Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.– Ibrahim Kalin (@ ikalin1) February 3, 2020
İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.
Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого нова колона військової техніки Туреччини перетнула кордон із Сирією.
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