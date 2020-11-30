У Європі знизилася захворюваність на COVID-19 на тлі локдауну – ВООЗ

У європейських країнах минулого тижня, з 23 по 29 листопада, знизилася кількість нових випадків коронавірусу.

Про це на брифінгу 30 листопада заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляється у Twitter ВООЗ. Він уточнив, що цьому сприяли карантинні заходи.

"Минулого тижня в Європі зафіксовано перше зниження кількості нових випадків COVID-19 із вересня. Це сталося завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених останніми тижнями", – наголосив він.

Водночас Гебреєсус додав, що радіти поки зарано, тому що зростання захворюваності й смертності фіксується в інших країнах.

Twitter ВООЗ.

За даними на 30 листопада, у Європі з початку пандемії зафіксовано 17,2 млн випадків зараження (+125 тисяч за останню добу). З них 7,2 млн пацієнтів одужали і 392 тисячі померли.

Статистика захворюваності у Європі. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку листопада майже всі європейські країни повернули суворий карантин для стримування поширення епідемії коронавірусу. У кожній із них – свій варіант обмежень, деякі вводили повний локдаун, деякі – частковий.