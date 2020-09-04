В Європі зникли аналізи жертви отруєння "Новачком"

З фінської лабораторії VERIFIN безслідно зникли зразки аналізів бізнесмена Омеляна Гебрева, який став жертвою отруєння нервово-паралітичною речовиною в Болгарії в 2015 році. Пізніше стало відомо, що це був "Новачок".

Про це пише The Insider. Перші дослідження в цій лабораторії показали, що замах на Гебрева було скоєно із застосуванням бойової отруйної фосфорорганічної речовини, що підпадає під заборону хімічної зброї.

Після отруєння в березні 2018 колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії "Новачком", влада Болгарії і сам Гебрев звернулися до фінської лабораторії з проханням надати зразки для аналізу, щоб дізнатися, чи отруїли всіх трьох жертв "Новачком".

Але лабораторія VERIFIN, яка зобов'язана зберігати зразки, не змогла ні повернути їх, ні пояснити, куди вони зникли. Розслідування в Болгарії (яке вже встановило багато деталей злочину) довелося призупинити.

Нагадаємо, 28 квітня 2015 року під час ділової вечері Гебрев знепритомнів, його стан постійно погіршувався – незабаром він впав у кому. Зі схожими симптомами (але в дещо кращому стані) в той же вечір були госпіталізовані син Гебрева і один з топменеджерів Emco.

За версією прокуратури Болгарії, їх намагалися отруїти в Софії неопізнаною речовиною, яка, згідно з висновками лабораторії Гельсінкського університету, могла бути нервово-паралітичною отрутою класу "Новачок". Бізнесмен, зі свого боку, заявляв, що його, можливо, хотіли отруїти в цілях розвалу болгарської військової промисловості. У лютому 2020 року болгарська прокуратура запідозрила співробітника ГРУ Єгора Гордієнка в замаху на Гебрева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила результати токсикологічного аналізу проб, узятих у отруєного російського політика Олексія Навального – він став жертвою замаху з використанням бойової хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок".