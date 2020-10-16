У Європі смертність від коронавірусу зросте в 4-5 разів, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) спрогнозували зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів порівняно з квітнем 2020 року.

Як повідомляється на офіційному сайті ООН, директор ВООЗ по європейському регіону Ханс Клюге заявив, що зараз у Європі спостерігається збільшення щоденних захворювань у 2-3 рази, зате скоротилася смертність у 5 разів.

Це пов'язано з тим, що збільшилась кількість тестувань, а більшість захворювань виявляють у молоді, у якої не виникає важких симптомів.

Проте, за його словами, зараз люди різних поколінь усе більше будуть проводити час у закритих приміщеннях, що може призвести до зростання смертності.

"Прогнози, засновані на епідеміологічних моделях, не дають приводу для оптимізму. У разі тривалого ослаблення обмежень у січні 2021 року щоденні показники смертності будуть у 4-5 разів вищі, ніж у квітні", – сказав Клюге.

Він вважає за необхідне введення більш жорстких обмежень у багатьох європейських країнах.

"Ці прогнози тільки підтверджують те, про що ми говорили весь цей час: пандемія не відступить сама собою, але ми можемо цього досягти", – підкреслив глава європейського бюро ВООЗ.

За розрахунком організації, прості заходи, такі як носіння масок і суворий контроль під час скупчення людей, можуть зберегти 281 тисячу життів у 53 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ заявила про неефективність цілого списку ліків проти COVID-19.