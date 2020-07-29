В Європі почалася друга хвиля коронавірусу: заявили про перші ознаки

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в деяких країнах Європи вже почалася друга хвиля коронавірусу.

Політик зробила заяву, відстоюючи 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії, повідомляє ВВС.

Джонсон зазначив, що уряд повинен швидко приймати рішення проти інших країн у разі необхідності.

"Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі – у деяких з наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії", – сказав Джонсон.

Його заява з'явилася після того, як прем'єр-міністр Іспанії назвав рішення Великобританії про зміну правил для Іспанії "несправедливим".

Як писав OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала той факт, що коронавірус нового типу COVID-19 не стане сезонним захворюванням, а світ занурився в одну велику хвилю пандемії.