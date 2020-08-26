У Європі підтвердили випадки повторного зараження коронавірусом

Карина Бондаренко Світ 08:15, 26.08.2020 Оновлено: 08:38, 26.08.2020

Вірусологи в Бельгії й Нідерландах 25 серпня зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.

Дослідження генома вірусу показало, що це саме повторне зараження, а не наслідки першого інфікування, повідомляє Deutsche Welle.

У Нідерландах двічі заразився літній чоловік зі слабким імунітетом. Пацієнт у Бельгії заразився COVID-19 вдруге через три місяці після одужання. У другому штамі вірусу дослідники виявили 11 мутацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, китайські вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Ним став 33-річний місцевий житель, який захворів вдруге через 4,5 місяця після першого випадку COVID-19.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Кривому Розі суд виніс вирок чоловікові, який убив і розчленував співмешканку

У Кривому Розі накрили склад контрабандних стероїдів з Азії. Фото

"Динамо" презентувало зелений комплект форми: опубліковано фото

У МОЗ назвали сім регіонів України з рекордними показниками COVID-19

Розглядатиме справу щодо вбивства Шеремета суд присяжних: названо дату засідання