У Європі підтвердили випадки повторного зараження коронавірусом

Вірусологи в Бельгії й Нідерландах 25 серпня зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.

Дослідження генома вірусу показало, що це саме повторне зараження, а не наслідки першого інфікування, повідомляє Deutsche Welle.

У Нідерландах двічі заразився літній чоловік зі слабким імунітетом. Пацієнт у Бельгії заразився COVID-19 вдруге через три місяці після одужання. У другому штамі вірусу дослідники виявили 11 мутацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, китайські вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Ним став 33-річний місцевий житель, який захворів вдруге через 4,5 місяця після першого випадку COVID-19.

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