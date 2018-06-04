Європарламент прийняв резолюцію про створення спільної європейської армії. - Ред.

Загалом ця ідея не нова: в Євросоюзі і в європейських країнах вона існує вже довгий час. Вона з’явилась десь на початку середини 90-х років, коли з розпадом Радянського Союзу і закінченням Холодної війни перед НАТО постала проблема пріоритетів його діяльності. Альянс з самого початку був створений в першу чергу для того, щоб протидіяти Радянському Союзу. І в нових умовах Брюссель шукав нові формати роботи цієї організації.

Якраз на фоні цієї ситуації європейські країни виступили з ініціативою створення єдиної європейської армії. Але на той момент НАТО благополучно адаптувалася до того часу і відповідно ця ідея відпала. Хоча певні ініціативи були: це і створення так званого Західного європейського союзу - WesternEuropeanUnion - в першу чергу це було об’єднання на військовому фундаменті, а не на економічному - так би мовити військове доповнення Європейського Союзу. Але в Альянсi не хотіли дублювання функцій забезпечення безпеки європейськими країнами, і ініціатива відходила на другий план.

В подальшому ідея створення європейської армії відійшла на другий план, крім кількох бойових операцій - тоді їх проводили не під егідою НАТО, а під егідою Євросоюзу і власне Західноєвропейського Союзу.

На сьогодні Європейський Союз знову згадав про цю ініціативу, по-перше, у зв’язку з російською агресією в Україні і загрозою просування російської агресії далі на Європу в тому числі використання гібридного сценарію, що складається з політичних, економічних і військових компонентів.

Але треба розуміти, що на сьогодні європейськi арміï набагато слабшi, ніж були колись, по-перше. І по-друге вони не йдуть у порівняння, наприклад, з обороноздатністю і ефективністю армії Сполучених Штатів Америки.

Було кілька інцидентів в плані боєздатності європейських армій, в тому числі німецької армії, коли НАТО створювало Сили швидкого реагування. Коли в Європі прходили навчання СШР, Збройні сили Нiмеччини як компонент цих сил надали спочатку свою військово-транспортну авіацію. Тоді виявилось, що у них більше двох третин одиниць військово-транспортних літаків просто нездатні піднятися в повітря через брак фінансування Збройних сил.

А в іншому випадку німці давали свій наземний компонент - пiхотнiпiдроздiли талегку бронехнiку. І так само на навчаннях виявилось, що у них на БТРах змонтовані не кулемети, а звичайнiдерев’яні палки, пофарбовані у чорний колір. По результатах до Європи приїхав міністр оборони США Ештон Картер,який мав з німцями дуже серйозну розмову на цю тему. Все зійшлося до того, що європейські країни в цілому витрачають на оборону набагато менше, ніж обов'язковi по НАТО - 2% ВВП.

У цьому контексті у європейській ініціативі створення єдиної армії криються політичні натяки Сполученим Штатам Америки - якщо Штати будуть самоусуватися від активноï участiв системi євроатлантичної безпеки в рамках НАТО або ставитимуть ультиматуми європейським країнам з приводу фінансування чи з приводу їх зобов’язань по НАТО, тоді європейські держави залишають за собою право на таку ініціативу. З iншого боку, так, вони страхуються вiд того, щоб не відштовхнути Штати від Трансатлантичного Союзу. Тому такi ініціативи в першу чергу треба розглядати в такому ключі.

Треба розуміти, що на сьогодні в Європі немає ні фінансових, ні матеріальних, ні навіть технічних можливостей створити повноцінну боєздатну армію, яка могла би конкурувати за забезпечення регіональної безпеки на такому рiвнi, як система безпеки НАТО.