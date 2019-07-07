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В Європарламенті визнали загрозу Росії для Європи: подробиці

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Головними викликами для ЄС у найближче десятиліття Європарламент назвав зміну клімату та енергетичну безпеку, також згадавши Росію.

Так, у доповіді Дослідницької служби ЕП підкреслюється, що реагувати на проблеми Європи слід з урахуванням складної геополітичної ситуації, особливу увагу приділяючи Росії, №яка все більш наполегливо самостверджується", пише RT.

"Зміна клімату та енергетична безпека – дві основні проблеми в області безпеки, які Євросоюзу доведеться вирішувати в наступні десять років, зіставляючи їх значимість з іншими серйозними викликами, з якими ЄС зіткнеться в найближчі роки.

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Тонку рівновагу між зусиллями в області кліматичної дипломатії і підтриманням енергетичної безпеки доведеться шукати в умовах усе більш нестабільної геополітичної обстановки: Євросоюзу потрібно буде зберігати стратегічні партнерські відносини за океаном [зі США] і в той же час взаємодіяти з Росією, яка все наполегливіше прагне до самоствердження", – йдеться в тексті документа.

Аналітики вказали на роль РФ у війнах в Україні та Сирії, а також відзначили небезпеку дезінформаційної діяльності Кремля.

Крім того, Росія згадується в доповіді у зв'язку з авіакатастрофою малайзійського Boeing MH17, збитого в 2014 році в небі над Донбасом, і отруєнням у 2018 році колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

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При цьому підкреслюється єдність позицій членів Європейської ради з обох питань.

Автори доповіді додали, що майбутня політика Європи щодо Росії повинна формуватися з урахуванням думки всіх країн ЄС.

"Замість введення разових заходів у відповідь на дії Росії і КНР, відносини з двома цими країнами необхідно буде обговорювати на колективних нарадах", – йдеться в документі.

При цьому європейські аналітики відзначили, що ще в 2016 році були виявлені "серйозні розбіжності" між членами Євросоюзу з приводу відносин із Москвою.

У відповідь на ці заяви ЕП російські експерти заявили, що, складаючи подібні доповіді, в Європі нібито вчергове намагаються представити Москву як свого антипода.

Ілюстрація

Ілюстрація

Daily Storm

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно військовий дипломат Петро Гаращук заявив, що президент Росії Володимир Путін припиненням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності поставив Європу "на край прірви".

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіНа Донбасі збитий Boeing-777Отруєння СкрипаляКонфлікт в Сирії
Теги
Європейський парламентЄвропарламентРосіяполітика
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
та невже...?))) начало доходить...?
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"признали угрозу "- прочтите ещё раз и найдите где сказано о угрозе. Писать перевернув смысл- это одно, но врать, называя себя журналистом- это другое.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Ржунимагу Феофан, -додик-читай-"Аналитики указали на роль РФ в войнах в Украине и Сирии, а также отметили опасность дезинформационной деятельности Кремля."...как-то так...)))
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