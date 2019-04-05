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В ОБСЄ "прикрили" напад Росії на Україну: розгорівся скандал

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Депутати Європейського парламенту звинуватили Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ в цензуруванні їх позиції щодо ролі Росії в конфлікті на сході України.

Як передає "Радіо Свобода", євродепутати стверджують, що перед прес-конференцією місії міжнародних спостерігачів 1 квітня БДІПЛ ОБСЄ звернулося до представника Європарламенту за коментарем для спільного прес-релізу. Глава делегації від Європарламенту Даріуш Росаті надав текст, в якому згадувалася "розв'язана Росією війна проти України".

Через кілька годин після цього БДІПЛ ОБСЄ попросив Росаті замінити це формулювання фразою "конфлікт на сході". Після відмови сторони погодилися, що коментар взагалі не потрапить в прес-реліз. Але перед самим початком прес-конференції спостерігачі отримали фінальну версію документа, в якому "на превеликий подив усіх присутніх" була цитата від імені Європарламенту в відцензурованому вигляді, йшлося саме про "конфлікт на сході", а не "розв'язану Росією війну".

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Євродепутати назвали цей інцидент "безпрецедентним і неприпустимим". В їхньому листі сказано, що "питання, про яке йде мова, є надзвичайно серйозним". Перед другим туром виборів Європейський парламент вимагає пояснень з боку БДІПЛ ОБСЄ і зазначивши, що інцидент може підірвати робочі відносини і довіру між двома організаціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед першим туром виборів президента України ЦВК відмовив в реєстрації міжнародними спостерігачами громадян Росії, оскільки остання є країною-агресором.

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Місце
Україна
Теги
ОБСЄЄвропарламент
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Скот расейский сбежался. Мычит...
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Евродепутаты назвали этот инцидент "беспрецедентным и недопустимым"." это какие-такие евродепутаты? проебалты что-ли? Или Албания поставила ультаматум Европе?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Моше Фрогъ, девочка! не захлебнись в своих собственных испражнениях, шош тебя болезненную, так корежит!
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Петренко Амадеус, ты, долбоёбус, себя икспердом вообразил? Ты - вонючий мародер, парашная дрянь, поганый тролль фсбешный. Но ты не знаток политического бомонда Европы. Ты - просто поц из паРАши.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
ОБСЕ оперировало фактами , в то время как европарламентарии пустословят
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