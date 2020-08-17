В Європарламенті оголосили Лукашенка персоною нон грата

Мирослав Семенюк Світ 14:00, 17.08.2020 Оновлено: 14:11, 17.08.2020

Лідери провідних партій Європейського парламенту не визнають вибори в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента 5 термінів поспіль, персоною нон грата в ЄС.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на спільну заяву депутатів Європарламенту, вони закликали провести нові вибори.

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів", – відзначається в заяві.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий срок президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами.

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