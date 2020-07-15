В Естонії відкрито назвали Росію загрозою та закликали солдатів до готовності протистояти

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк заявив, що Росія несе загрозу його країні, від якої потрібно захищатися.

У своєму зверненні до новобранців, опублікованому на сайті оборонного відомства, він закликав їх бути готовими до протистояння.

"Естонії потрібна навчена армія, яка зуміє захистити нашу країну. Кожен навчений естонський солдат – це ще один солдат, з яким має вважатися наш ворог", – підкреслив Луйк.

Він також навів у приклад російську агресію в Україні, нагадавши, що там загинуло понад 13 тисяч осіб.

"Нам не потрібно дивитися далеко від будинку, щоб побачити, як східний сусід знаходиться в стані військового конфлікту з сусідньою державою в Східній Україні або окуповувавши територій сусідньої держави Грузії, Криму", – сказано в заяві.

"Звичайно, ми менше, ніж наш східний сусід, але наших сил достатньо, щоб дати зрозуміти противнику, що не варто пхати сюди свого носа", – додав Луйк.

Міністр оборони нагадав, що на території Естонії дислокований міжнародний батальйон НАТО, який очолює Великобританія. За його словами, це потрібно для того, щоб Таллінн і весь Північноатлантичний альянс не відчували себе незахищеними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар США Майк Помпео раніше закликав Європу більш серйозно ставитися до своєї безпеки, в тому числі до погроз з боку Росії.