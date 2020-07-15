В Естонії відкрито назвали Росію загрозою та закликали солдатів до готовності протистояти
Міністр оборони Естонії назвав Росію загрозою. Фото eesti.ee.
Міністр оборони Естонії Юрі Луйк заявив, що Росія несе загрозу його країні, від якої потрібно захищатися.
У своєму зверненні до новобранців, опублікованому на сайті оборонного відомства, він закликав їх бути готовими до протистояння.
"Естонії потрібна навчена армія, яка зуміє захистити нашу країну. Кожен навчений естонський солдат – це ще один солдат, з яким має вважатися наш ворог", – підкреслив Луйк.
Він також навів у приклад російську агресію в Україні, нагадавши, що там загинуло понад 13 тисяч осіб.
"Нам не потрібно дивитися далеко від будинку, щоб побачити, як східний сусід знаходиться в стані військового конфлікту з сусідньою державою в Східній Україні або окуповувавши територій сусідньої держави Грузії, Криму", – сказано в заяві.
"Звичайно, ми менше, ніж наш східний сусід, але наших сил достатньо, щоб дати зрозуміти противнику, що не варто пхати сюди свого носа", – додав Луйк.
Міністр оборони нагадав, що на території Естонії дислокований міжнародний батальйон НАТО, який очолює Великобританія. За його словами, це потрібно для того, щоб Таллінн і весь Північноатлантичний альянс не відчували себе незахищеними.
Як повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар США Майк Помпео раніше закликав Європу більш серйозно ставитися до своєї безпеки, в тому числі до погроз з боку Росії.