В Естонії автобус з Росії потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця

У неділю, 29 грудня, в Естонії перекинувся пасажирський автобус, що перевозив туристів із Санкт-Петербурга.

За даними видання Postimees, всього транспорт перевозив 67 осіб, постраждали дев'ять пасажирів, з яких четверо – громадяни Латвії (щоб подивитися відео з місця ДТП, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що рейсовий автобус фірми Eccolines з'їхав з дороги на 30-му кілометрі шосе Таллінн-Нарва. Передбачувана причина аварії – технічна несправність, в результаті яких водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

ДТП з росіянами в Естонії Postimees

Аварія сталася о 4:45 за місцевим часом. Портал Delfi повідомляє, що в автобусі біло два водія.

ДТП з росіянами в Естонії Postimees

ДТП з росіянами в Естонії Postimees

ДТП з росіянами в Естонії webos

Сьогодні вранці в Естонії перекинувся автобус з Санкт-Петербурга, в салоні було 67 пасажирів, є постраждалі. pic.twitter.com/t2JT7XDSAV - С В А 💻 Watch (@Valerasnickers) December 29, 2019

⚡ В Естонії перекинувся рейсовий автобус з Петербурга.



У ньому знаходилися 67 пасажирів, дев'ять людей постраждали, серед яких двоє водіїв.

Відео з місця ДТП. 👇🏻 pic.twitter.com/keLjyIRYAH - П'ятий канал Новини (@ 5tv) December 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії перекинувся пасажирський автобус, в результаті чого постраждали 25 осіб. Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

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