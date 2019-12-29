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29 грудня • оновлено в 11:58
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В Естонії автобус з Росії потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця

1.1т
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У неділю, 29 грудня, в Естонії перекинувся пасажирський автобус, що перевозив туристів із Санкт-Петербурга.

За даними видання Postimees, всього транспорт перевозив 67 осіб, постраждали дев'ять пасажирів, з яких четверо – громадяни Латвії (щоб подивитися відео з місця ДТП, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що рейсовий автобус фірми Eccolines з'їхав з дороги на 30-му кілометрі шосе Таллінн-Нарва. Передбачувана причина аварії – технічна несправність, в результаті яких водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

ДТП з росіянами в Естонії

ДТП з росіянами в Естонії

Postimees

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Аварія сталася о 4:45 за місцевим часом. Портал Delfi повідомляє, що в автобусі біло два водія.

ДТП з росіянами в Естонії

ДТП з росіянами в Естонії

Postimees

ДТП з росіянами в Естонії

ДТП з росіянами в Естонії

Postimees

ДТП з росіянами в Естонії

ДТП з росіянами в Естонії

webos

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії перекинувся пасажирський автобус, в результаті чого постраждали 25 осіб. Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Естонія
Тег
ДТП
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Діденко Валерій
Діденко Валерій
И что, ни один винторогий лаптеног не сдох???
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