В Естонії аптеки вирішили віддати фармацевтам: подробиці медреформи

В Естонії з 1 квітня 2020 року, згідно з новим законодавством, власниками аптек можуть бути тільки фармацевти.

Зміни прописані в законі про лікарські засоби, що має на меті змінити оптовий і роздрібний сегменти фармацевтичного ринку, передає Рharm reviews.

Згідно з новою нормою, в Естонії аптеки та аптечні мережі більше не належатимуть дистриб'юторськими компаніям. Тепер правила встановлюють, що власник ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами не має права бути акціонером, співзасновником юридичної особи або керівником аптеки. Володіти нею може тільки фармацевт.

Аптека

Такі зміни покликані знизити залежність аптек від комерційних інтересів фармацевтичних оптовиків у державі. Влада Естонії сподівається підвищити професійну відповідальність фармацевта за якість пропонованих послуг. Крім того, після переходу аптек у володіння фармацевтів очікується поліпшення якості допомоги населенню.

У новому законі прописана можливість вибору оптовика під час закупівлі ліків. А незалежність від дистриб'юторів дасть більше можливості домовлятися про закупівельні ціни та продавати препарати пацієнтам за нижчою ціною.

Зазначимо, що в Естонії до 1996 року аптеки могли належати тільки фармацевтам. Але після аптечними мережами почали володіти дистриб'ютори фармпродукції або афілійовані з ними компанії.

У 2006 – 2014 роках чисельність і щільність аптечної мережі Естонії нормувалися географічними і демографічними показниками (тобто визначалися кількістю населення і відстанню між аптеками: в містах – одна аптека на 3000 жителів, в селах – одна аптека на 1 кв. км). Але ці вимоги у 2013 році були визнані неконституційними, і їх скасували.

Аптека в Естонії

Наразі в країні понад 80% аптек перебувають у власності двох компаній, тоді як тільки 200 з 500 належать фармацевтам.

Очікується, що новий закон допоможе знизити їхню кількість до 200-250, а таке скорочення призведе до економії до 45 мільйонів євро на рік, а також до зниження цін на ліки на цілі 11%.

Власник найбільшої в Естонії оптової фармацевтичної компанії та аптечної мережі Margus Linnamäe заявив, що буде дотримуватися ухвалених стандартів, але водночас пригрозив подати до суду на державу, тому що йдеться про відмову від власності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 квітня всі аптеки в Естонії повинні перейти у власність фармацевтів і провізорів, у зв'язку з чим найбільші мережі вже почали шукати вихід із ситуації.

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