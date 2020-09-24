В ESA показали, як від Землі відскочив метеороїд

Юрій Сергієнко Світ 22:56, 24.09.2020 Оновлено: 23:17, 24.09.2020

До Землі у вівторок, 22 вересня, наблизився метеороїд. Знизившись до певної висоти, він відскочив назад у космос.

Як повідомляється на сторінці Європейського космічного агентства (ESA) у Twitter, небесне тіло опустилося до висоти в 91 км. Це набагато нижче, ніж будь-який супутник на орбіті.

Метеороїд знизився до 91 км.
ESA

Зазначається, що подібні явища (відскоки) відбуваються приблизно 10 разів на рік. Водночас тисячі об'єктів згорають у земній атмосфері.

Метеороїдами зазвичай називають невеликий шматок скелі або металу, який відірвався від комети або астероїда і рухається в міжпланетному просторі. Вони утворюються у результаті зіткнення астероїдів або подрібнення малих планет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня над столицею Японії Токіо пролетів яскравий метеор. Очевидці тоді заявили, що чули вибух.

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