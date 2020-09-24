В ESA показали, як від Землі відскочив метеороїд
До Землі у вівторок, 22 вересня, наблизився метеороїд. Знизившись до певної висоти, він відскочив назад у космос.
Як повідомляється на сторінці Європейського космічного агентства (ESA) у Twitter, небесне тіло опустилося до висоти в 91 км. Це набагато нижче, ніж будь-який супутник на орбіті.
Зазначається, що подібні явища (відскоки) відбуваються приблизно 10 разів на рік. Водночас тисячі об'єктів згорають у земній атмосфері.
Метеороїдами зазвичай називають невеликий шматок скелі або металу, який відірвався від комети або астероїда і рухається в міжпланетному просторі. Вони утворюються у результаті зіткнення астероїдів або подрібнення малих планет.
Space rock skims Earth's atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork ☄️- ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020
In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it 'bounced' back into space
➡️ https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня над столицею Японії Токіо пролетів яскравий метеор. Очевидці тоді заявили, що чули вибух.