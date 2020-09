В ESA показали, як від Землі відскочив метеороїд

До Землі у вівторок, 22 вересня, наблизився метеороїд. Знизившись до певної висоти, він відскочив назад у космос.

Як повідомляється на сторінці Європейського космічного агентства (ESA) у Twitter, небесне тіло опустилося до висоти в 91 км. Це набагато нижче, ніж будь-який супутник на орбіті.

Зазначається, що подібні явища (відскоки) відбуваються приблизно 10 разів на рік. Водночас тисячі об'єктів згорають у земній атмосфері.

Метеороїдами зазвичай називають невеликий шматок скелі або металу, який відірвався від комети або астероїда і рухається в міжпланетному просторі. Вони утворюються у результаті зіткнення астероїдів або подрібнення малих планет.

Space rock skims Earth's atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork ☄️



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it 'bounced' back into space



